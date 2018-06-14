Депутаты Палаты представителей приняли сегодня во втором чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Беларуси», передает корреспондент БЕЛТА.

В ходе подготовки ко второму чтению в законопроекте были предусмотрены более мягкие требования в части обеспечения объема телепередач белорусского (национального) производства. Ранее предлагалось установить этот порог на уровне 30%. Теперь речь идет о 15% в течение шести месяцев и 30% — за два года. Причем при его расчете предлагается учитывать не еженедельный, а ежемесячный показатель.

Кроме того, исключены нормы, касающиеся корректировок КоАП и ПИКоАП. Они будут учтены в другом законопроекте, пояснила заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Палаты представителей Валентина Ражанец. «При этом предложено предусмотреть, что новые составы правонарушений, вводимые в КоАП, не применяются, когда ответственность за распространение запрещенной информации установлена в других статьях особенной части этого кодекса. Кроме того, предлагается снизить размер соответствующих штрафных санкций в два и более раза», — отметила парламентарий.

БЕЛТА.