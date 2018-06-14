Прямую телефонную линию 16.06.2018 г. с 9.00 до 12.00 проведет заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета СИРЕНКО Виктор Иванович по тел. 8(017) 500 41 60.
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«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
15.06.2018 — Разное | Смалявiцкi край
Прямую телефонную линию 16.06.2018 г. с 9.00 до 12.00 проведет заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета СИРЕНКО Виктор Иванович по тел. 8(017) 500 41 60.
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Прямую телефонную линию 16.06.2018 г. с 9.00 до 12.00 проведет заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета СИРЕНКО Виктор Иванович по тел. 8(017) 500...
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