Хоккеистки смолевичской «Виктории» стали серебряными призерами чемпионата Республики Беларусь по хоккею на траве, уступив в третьем решающем матче самой титулованной команде страны —гродненскому «Ритму».

Финальная серия в женском чемпионате между «Викторией» и «Ритмом» стартовала в Смолевичах и длилась до трех побед одной из команд.

В первой игре подопечные Виктора Березовика потерпели поражение со счетом 3:0.

Второй матч серии также завершился победой «Ритма» — 3:2. Счет в напряженном поединке удалось открыть смолевичским хоккеисткам, однако соперницы не растерялись и смогли ответить. На 21-й минуте гродненки вышли вперед — 1:2. И, несмотря на то, что в четвертом периоде наши девушки сравняли цифры на табло, буквально за несколько минут до окончания основного времени хоккеистки «Ритма» заколотили победный мяч в ворота Смолевичей.

В третьем поединке в Гродно счет долгое время был равным — 1:1. На 54-й минуте до конца игры была удалена капитан «Виктории» Рита Батура, что повлияло на защитные порядки нашей команды. Гродненчанки сполна воспользовались преимуществом и на последних минутах дважды поразили ворота «викторианок», успешно реализовав малый угловой и пенальти. Таким образом, финальный свисток судьи зафиксировал поражение «Виктории» — 1:3.

Лучшим игроком по итогам чемпионата признана Рита Батура, бомбардиром — Юлия Михейчик.

Впереди у хоккеисток «Виктории» Кубок Республики Беларусь среди женских команд, который пройдет 25-27 июня в Гродно. В соревнованиях сыграют 4 лучших клуба: МОК «Виктория» (Смолевичи), ГХК «Ритм» (Гродно), ХК «Минск» и ХК «Текстильщик» (Барановичи). Матчи пройдут по круговой системе, команды поборются за участие в Кубке клубных команд Европы Трофи.

Корр. «КС».

Фото из архива ГУ «МОК «Виктория».