Слова признательности с газетных страниц хочу высказать коллективу работников отделения скорой медицинской помощи УЗ «Смолевичская ЦРБ» в лице заведующего отделением Виктора Ивановича Орлова, диспетчера Раисы Петровны Воронович, фельдшеров выездной бригады Сергея Сергеевича Алисейко и Марии Александровны Кириенко. Благодаря их слаженной работе и профессиональным навыкам мне вовремя оказали квалифицированную медицинскую помощь с последующей госпитализацией в стационар. От всего сердца хочу пожелать всем сотрудникам скорой помощи крепкого здоровья, терпения и милосердия в их нелегком, но благородном труде. Желаю вам положительных эмоций и хорошего настроения. Пусть вас окружают верные друзья. В канун профессионального праздника – Дня медицинского работника – адресую поздравления сотрудникам УЗ «Смолевичская ЦРБ», а также всем медработникам района. Всем желаю мирного неба над головой, бодрости духа и оптимизма на долгие годы. Храни вас Бог!

С уважением, Е.Н. ЛОЙКО.