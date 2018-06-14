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Проведёт приём граждан
15.06.2018 — Разное | Раёны весник
20 июня с 10.00 до 11.00 в здании Червенского райисполкома (каб.51, зал заседаний) — СИРЕНКО Виктор Иванович, заместитель председателя Минского облисполкома.
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20 июня с 10.00 до 11.00 в здании Червенского райисполкома (каб.51, зал заседаний) — СИРЕНКО Виктор Иванович, заместитель председателя Минского облисполкома....
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