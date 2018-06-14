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Ценность самого дорогого

15.06.2018 — Разное | Раёны весник  
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Летняя пора – одна из самых долгожданных, и связана она, прежде всего, с отдыхом, каникулами, отпуском, возможностью заняться любимым делом…

Ценность самого дорогогоК сожалению, именно в прекрасную пору летних каникул и отпусков растет число несчастных случаев, повлекших гибель и травматизм людей, в том числе детей,  по их  собственной неосторожности.  Отсутствие культуры энергопотребления, игнорирование запрещающих и предупреждающих знаков по электробезопасности, ежегодно приводят к печальным последствиям.

Особую тревогу вызывают случаи поражения электрическим током произошедшие с несовершеннолетними. Бесконтрольность поведения и действий подростков со стороны взрослых приводит к трагически неисправимым последствиям.

Уважаемые взрослые! Объясните детям, насколько опасны игры возле объектов, находящихся под напряжением электрического тока: трансформаторных подстанций, опор воздушных линий электропередачи, распределительных щитках, силовых шкафах и других.

Оставленные без присмотра дети не понимая опасности могут прикоснуться к оголенным токоведущим частям и  получить ожоги и другие более серьезные травмы.

Большую опасность представляет проникновение в электрические распределительные устройства, трансформаторные подстанции и другие электроустановки. Ни в коем случае не следует снимать и  повреждать запрещающие и предупреждающие плакаты, нанесенные на вышеуказанные электроустановки. Все эти знаки и надписи предупреждают об опасности поражения электрическим током.

Степень опасности поражения электрическим током зависит от окружающей среды: температуры и влажности воздуха, характера помещений, наличия токопроводящих полов, химически активных паров, газов и т.д. Большую опасность электрический ток представляет на улице, в подвалах, сараях, гаражах.

Во избежание несчастных случаев от действия электрического тока необходимо помнить и выполнять правила электробезопасности:

Не влезайте на опоры линий электропередач;

Не делайте набросав на провода линий электропередач;

Не устраивайте игры под проводами линий электропередач;

Не устраивайте стоянки во время походов под воздушными линиями и не разводите костры;

Не разбивайте лампы уличного освещения и изоляторы опор воздушных линий

Не заходите за ограждения или в помещения трансформаторных подстанций, на строительные площадки, где могут применяться временные электропроводки;

Не приближайтесь к оборванным, лежащим на земле, заборе или иных строениях проводам линий электропередачи на расстояние менее 8 м;

Не открывайте дверей распределительных щитов, шкафов с нанесенными знаками электробезопасности;

Не пользуйтесь самодельными электрическими приборами и инструментом, переносными электроприборами и лампами вне помещений, во дворах, а также в сырых помещениях или помещениях с токопроводящими полами (ванные комнаты, подвалы, погреба).

Не производите самостоятельно ремонт электропроводки и электроприборов, сообщите о неисправности родителям или другим взрослым;

Не пользуйтесь неисправными шнурами для включения электроприборов, выключателями и розетками без защитных крышек;

Не вытягивайте за шнур штепсельную вилку из розетки;

Не вешайте на провода электропроводок никаких предметов;

Не прикасайтесь одновременно к выключателям, розеткам, электроприборам — с одной стороны и заземленным конструкциям (трубам отопления, газопровода,
водопровода и др.) — с другой;

Не заполняйте водой непосредственно от водопроводной системы электронагревательные приборы — чайники, кофеварки,  и т.п. не отключив их от электрической сети!

Не поддаются пониманию здравого смысла из года в год повторяющиеся несчастные случаи от поражения электрическим током при рыбной ловле. С наступлением сезона массового рыболовства на водоёмах и реках,  повышаются риски поражения рыболовов электрическим током при ловле рыбы вблизи действующих линий электропередачи.

В охранных зонах этих линий, проходящих над водной поверхностью рек и водоемов или по берегам, запрещается осуществлять ловлю рыбы с применением удочек, так как это не исключает приближения частей удочек на недопустимое расстояние к проводам линий и может привести к поражению электрическим током.

При обнаружении обрыва проводов, падения опор, открытых дверей силовых трансформаторных подстанций и сборок незамедлительно сообщите взрослым, ни в коем случае не приближайтесь сами и, по возможности оградите место от приближения других людей.

Помните: прикосновение к оголенным или оборванным проводам представляет смертельную опасность.

В случае поражения человека электрическим током, немедленно вызовите врача, сообщите родителям, педагогам, соседям, прохожим.

Ганич Н.Н., государственный инспектор по энергетическому надзору Червенской РИ  Энергонадзор 

 
 
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Летняя пора – одна из самых долгожданных, и связана она, прежде всего, с отдыхом, каникулами, отпуском, возможностью заняться любимым делом… К сожалению, именно в...
 
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