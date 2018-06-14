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Трёхлетний мальчик получил повреждения во время спуска с надувной горки в Бресте
Неприятность случилась вечером 13 июня. Ребёнок играл на надувном аттракционе, и в какой-то момент неудачно спустился с горки.
К счастью, травмы оказались не слишком серьёзными. После оказания медицинской помощи в больнице ребёнка отпустили домой.
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Неприятность случилась вечером 13 июня. Ребёнок играл на надувном аттракционе, и в какой-то момент неудачно спустился с горки.
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