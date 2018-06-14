В Ивацевичах школьник попал в реанимацию после нелегальной подработки на каникулах





Во вторник, 12 июня, на частном предприятии 15-летнему юноше поручили разместить деревянные бруски между поддонами с тротуарной плиткой на вибропрессовой установке. Около полудня парня нашли с тяжёлыми травмами.

Об этом сообщает Дмитрий Иванюк, официальный представитель УСК по Брестской области.

Школьника госпитализировали. Сейчас он находится в реанимации.

На работу парня взял директор частного производства без заключения трудового договора 11 июня. Он допустил школьника к работе на вибропрессовой установке и штабелере без проведения обучения и инструктажа по технике безопасности.

Ивацевичский РОСК в отношении директора предприятия возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 306 (нарушение правил охраны труда) УК РБ. Подозреваемый задержан.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия.

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