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В Ивацевичах школьник попал в реанимацию после нелегальной подработки на каникулах

15.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер  
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Во вторник, 12 июня, на частном предприятии 15-летнему юноше поручили разместить деревянные бруски между поддонами с тротуарной плиткой на вибропрессовой установке. Около полудня парня нашли с тяжёлыми травмами.

Об этом сообщает Дмитрий Иванюк, официальный представитель УСК по Брестской области.

Школьника госпитализировали. Сейчас он находится в реанимации.

На работу парня взял директор частного производства без заключения трудового договора 11 июня. Он допустил школьника к работе на вибропрессовой установке и штабелере без проведения обучения и инструктажа по технике безопасности.

Ивацевичский РОСК в отношении директора предприятия возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 306 (нарушение правил охраны труда) УК РБ. Подозреваемый задержан.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия.

РАНЕЕ. Подросток на огороде. Когда он считается работником. Летом подростки часто работают у сельских жителей на огороде в саду или в поле. Как правильно оформить трудовые отношения с несовершеннолетними, с какого возраста и чем можно заниматься, а также кто контролирует труд подростков, рассказала «Кур'еру» Кристина Марчук, адвокат Минской городской коллегии адвокатов. Читайте здесь.

В ТЕМУ. Как школьнику из Слуцка заработать летом на мечту

 
 
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