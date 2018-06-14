В летний период в Несвижском районе планируется оздоровить 1460 школьников

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С 4 июня в районе действует 18 лагерей с дневным пребыванием детей, в которых оздоравливаются 759 учащихся. Так, на базе Несвижской гимназии функ-ционирует спортивно-оздоровительный лагерь «Крепыш», в котором оздоравливаются 40 детей.

Также на базах СШ № 1 г.п. Городея, Сейловичского УПК д/с-СШ, центра детского творчества Несвижского района работает 3 лагеря труда и отдыха, которые выбрали 55 детей.

Смены оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей продлятся до 23 июня.

Также в Несвижском районе в период оздоровительной кампании работает 5 лагерей с круглосуточным пребыванием детей. Это оздоровительный лагерь «Орленок», где завтра начинается 2 смена. С 10 июня начали свою работу оздоровительные лагеря с круглосуточным пребыванием «Эврика» на базе Карцевичской средней школы (18 дней) и «Олимпиец» — на базе Липского УПК д/с-СШ (9 дней).

С 8 июля начнёт работу оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием детей «Эврика» на базе ГУО «Несвижская гимназия» для высокомотивированных детей по подготовке к олимпиадам, научно-практическим конференциям. С 30 июня по 8 июля — профильный оборонно-спортивный лагерь с круглосуточным пребыванием детей «ПравоЗнайка» на базе Солтановщинского УПК д/с-СШ.

В период всех смен свои воспитательные мероприятия в лагерях проведут сотрудники Несвижского РОВД, РОЧС, педагоги центра детского творчества Несвижского района, также организовано посещение бассейнов в г.п. Городея и г. Нес-виже.

В рамках республиканской акции «Малая родина: от изучения к действию» будет сделан акцент на организации физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с максимальным охватом учащихся в летний каникулярный период.

Екатерина КРИВОШЕЙ,

методист учебно-методического кабинета управления по образованию, спорту и туризму Несвижского райисполкома