От «Прыгажосці» до «Жемчужного взора». Несвижские хлебопеки обновили ассортимент своей продукции

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Вот уже почти 80 лет Несвиж-ский хлебозавод производит самый ценный из всех продуктов на земле — хлеб. И традиция предприятия — выпускать вкусный и качественный продукт — всё это время остается незыблемой. Стараемся угодить покупателю — завозим в магазины только свежую продукцию.

Ежесуточно Несвижский хлебозавод производит более 7 тонн хлебобулочных изделий, в том числе 6 видов формового хлеба, 10 — 12 видов подового, 12—15 видов булочных и 5 — 8 видов кондитерских изделий.

Есть покупатели, которые страдают заболеваниями, исключающими употребление в пищу сахара. Для них выпускается диетичес-кая и диабетическая продукция (хлеб «Прыгажосць» диабетиче-ский новый, багет «Несвижский», хлебец «Несвижский», хлеб «Патрэбны», хлеб «Староборисов-ский» диабетический, хлеб «Ярмарочный» обычный, батон диабетический, хлебец «Сховский с отрубями»).

Для любителей-сладкоежек хлебозавод предлагает широкий ассортимент заказных кондитерских изделий (торты свадебные, торты с юбилеем, торты с детской тематикой, к 8 Марта, 23 февраля и к профессиональным праздникам), на основе бисквитных, медовых, песочных и воздушно-ореховых полуфабрикатов. Мастера цеха готовы выполнить любое предложение покупателя по оформлению заказных тортов в пределах действующих рецептур. Кондитерские изделия по своим вкусовым качествам не уступают домашней выпечке, отмечаются изумительным вкусом, оптимальным соотношением цены и качества.

Технологи предприятия постоянно работают над расширением ассортимента выпускаемой продукции. Из сладких новинок покупателю предлагают торт «Творожно-шоколадный», торт «Творожная фея» с творожным кремом.

Для того, чтобы сделать наши торты не только вкусными, но и яркими, красочными, используются свежие фрукты, мармелад и другие ингредиенты.

Использование такого сырья позволяет создать красивый дизайн и привносит новый вкус, аромат и цвет для каждого торта, например, торты медово-заварной «Мармеладная мечта», «Медовый с фруктами».

Всё большей популярностью в настоящее время стал пользоваться крем для тортов на основе сливочного масла, что обусловлено его нежным вкусом и ароматом (вкус забытого детства). Из новинок — торт «Жемчужный взор» и торт «Медовый с фруктами».

Для покупателей, которые хотят удивить родных и знакомых подарками, освоен выпуск сувенирной продукции (хлеб «Несвижский сувенирный» хмелевой 0,9 кг в сувенирной коробке; каравай «Выкрунтас» 0,65 кг в сувенирной коробке; пряник сувенирный «Улыбка» 0,2 кг; пряник сувенирный «Падарунак» 0,6 кг).

Большое внимание на предприятии уделяется качеству выпускаемой продукции. Это подтверждается и внедренной на заводе системой менеджмента качества на основе международных стандартов ISO 9001. В 2014 году внедрена система менеджмента безопасности на основе анализа опасностей и критических контрольных точек на основе принципов НАССР. На предприятии действует система штрихового кодирования производимой продукции.

Залогом качественной, безопасной, вкусной продукции является высокая технологическая и производственная дисциплина. Для того, чтобы быть уверенным, что продукция соответствует всем требованиям, на предприятии ежедневно проводится технохимический контроль поступающего сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. Для этого имеется аттестованная производственно-технологическая лаборатория, оснащенная необходимыми средствами измерения и оборудованием.

Сегодня деятельность филиала «Несвижский хлебозавод» ОАО «Борисовхлебпром» направлена на выпуск безопасной и качественной продукции. Приобретайте продукцию нашего предприятия в торговых точках города, а также мы будем рады видеть вас на заводе, где можно заказать кондитерские изделия без торговой наценки. Заявку можно оформить по телефонам: 6-57-71, +375 (29) 136-15-51 с 8.00 до 17.00. Мы работаем для потребителя.

Елена СКРИБА,

ведущий инженер-технолог филиала «Несвижский хлебозавод» ОАО «Борисовхлебпром»