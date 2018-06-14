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Чтобы не случилось беды. Населению запретили посещать леса и торфяники

15.06.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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В связи с наступлением  сухой, опасной в пожарном отношении  погоды, с целью предотвращения пожаров в лесах и на торфяниках, распоряжением Несвижского районного исполнительного комитета от 06.06.2018 года №82 р запрещено посещение населением лесов и торфяников, в том числе на автотранспорте. Согласно данному распоряжению, сотрудники лесной охраны ГЛХУ «Клецкий лесхоз» систематически проводят рейды по контролю за соблюдением данного распоряжения и соблюдению гражданами и организациями правил пожарной безопасности в лесах Республики Беларусь.   За нарушение Правил пожарной безопасности в лесах и на торфяниках, согласно ст.15.29 КоАП Республики Беларусь, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере до 25 базовых величин, если данные нарушения не повлекли причинения ущерба. В случае причинения ущерба (уничтожения леса либо торфяников) штраф налагается от 25 до 50 б.в. Если ущерб причинен в крупном размере, наступает уголовная ответственность.

Уважаемые граждане Несвижского района, давайте приложим все усилия и не допустим пожаров в лесу. Пройдут дожди, запреты снимут, и мы все будем снова наслаждаться чудом природы под названием «лес».

Владимир ШЕВЧИК,

инженер по охране и защите леса ГЛХУ «Клецкий лесхоз»,

 Несвижский РОЧС


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В связи с наступлением  сухой, опасной в пожарном отношении  погоды, с целью предотвращения пожаров в лесах и на торфяниках, распоряжением
 
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