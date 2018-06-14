Умер музыкант Доминик Джозеф Фонтана

Доминик Джозеф Фонтана, который был барабанщиком Элвиса Пресли, ушел из жизни на 88-м году жизни.

Об этом сообщают информагентства. Фонтана умер в своем доме в штате Теннесси. Музыкант стал работать с командой Элвиса Пресли в 1955 году. Он участвовал в создании песен "Blue Suede Shoes" и "Jailhouse Rock". Вместе Пресли и Фонтана играли 14 лет.

Барабанщик снимался в нескольких фильмах с Пресли. В 2009 Фонтана включили в Зал славы рок-н-ролла. В 1983 году барабанщик издал иллюстрированную книгу о Пресли под названием "Д.Дж. Фонтана помнит Элвиса".

Источник: БЕЛТА

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