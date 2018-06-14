Две жительницы Гродно лишились $48 тыс., повторно вложившись в «МММ»

Как стало известно, две жительницы Гродно много лет назад сделали крупные вложения в финансовую пирамиду «МММ» и не получили никаких дивидендов. Однако жизненный опыт не уберег женщин от еще одной денежной потери.

В начале 2018 года жительницам Гродно позвонили неизвестные, представившись страховыми агентами и банковскими работниками. Они сообщили, что за много лет на их счетах накопились крупные суммы. Забрать деньги можно в любое время, однако для этого нужно оплатить некоторые издержки по их хранению.

Как пояснил представитель пресс-службы УВД Гродненского облисполкома Игорь БЕЛОЗЕРОВ, наивные женщины поддались на уговоры «банковских работников» и путем осуществления безадресных переводов в Россию стали совершать транши от $500 до $5 тыс. за раз. В итоге 65-летняя женщина лишилась $40 тыс., а 54-летняя жительница Гродно – $8 тыс.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведется поиск злоумышленников. Представитель УВД призывает граждан быть бдительными и не вестись на уловки аферистов.