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Пассажирский самолёт совершил жёсткую посадку в Киеве
Пассажиры лайнера, который следовал из Анталии в Киев, серьёзно испугались при приземлении: их самолёт совершил жесткую посадку.
Нештатная ситуация случилась, когда шёл сильный дождь: лайнер развернуло во время торможения, из-за чего он выкатился с полосы и задымился. На борту находились 169 человек – никто не пострадал, людей эвакуировали. Воздушную гавань закрыли на несколько часов. В причинах ЧП разбираются.
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Пассажиры лайнера, который следовал из Анталии в Киев, серьёзно испугались при приземлении: их самолёт совершил жесткую посадку.
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