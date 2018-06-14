​Пассажирский самолёт совершил жёсткую посадку в Киеве

Пассажиры лайнера, который следовал из Анталии в Киев, серьёзно испугались при приземлении: их самолёт совершил жесткую посадку.

Нештатная ситуация случилась, когда шёл сильный дождь: лайнер развернуло во время торможения, из-за чего он выкатился с полосы и задымился. На борту находились 169 человек – никто не пострадал, людей эвакуировали. Воздушную гавань закрыли на несколько часов. В причинах ЧП разбираются.