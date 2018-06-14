Ряды минского «Динамо» пополнил 31-летний защитник из Португалии Луис Карлос Да Роша Родригес.





Воспитанник академии португальского клуба «Витория» из города Гимарайнш преимущественно выступал за клубы второго дивизиона Португалии. Летом 2016-го года перешел в Примейру в «Фейренсе». В сезоне 2017/2018 Роша во всех турнирах принял участие в двадцати восьми матчах, двадцать два из которых провел от звонка до звонка. В активе Луиса пять забитых мячей — второе место в рейтинге снайперов «Фейренсе».

Сыграть за «Динамо» Роша сможет только после 19 июля, когда откроется летнее трансферное окно.