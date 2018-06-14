​Белорусская фирма уклонялась от таможенных платежей

Белорусская фирма, занимающаяся поставками тканей, уклонялась от таможенных платежей. Под подозрением 16 человек.

Нескольких участников преступной группы задержали прямо во время разгрузки товара. Ткани привозили из Польши. Если товар не задерживается в Беларуси и идёт дальше на экспорт, то таможенные платежи оплачиваются по льготным тарифам. По документам ткани продавали в России, а по факту – в Брестской области. Возбуждено уголовное дело. В ходе расследования выяснилось, что белорусская фирма таким образом «сэкономила» более 100 тысяч рублей.