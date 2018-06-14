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Ограничение доступа. За что в Беларуси могут заблокировать сайт

15.06.2018 13:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Ограничение доступа. За что в Беларуси могут заблокировать сайт
Фото из открытых источников

Как пояснили представители Министерства информации, список сайтов, подлежащих блокировке, составляется на основании решений, принимаемых ведомством. Инициировать блокировку ресурса может любой гражданин Беларуси. Для этого ему нужно сделать соответствующий запрос в профильное ведомство.

Ограничение доступа. За что в Беларуси могут заблокировать сайт Названы сайты, которые делают Байнет человечнее

Если Мининформ принимает решение о блокировке, то в течение трех рабочих дней представители ведомства уведомляют об этом владельца сайта (если это белорусская компания или гражданин страны) и Государственную инспекцию по надзору за электросвязью (БелГИЭ).

Инспекция ведет список сайтов, подлежащих блокировке. Провайдеры имеют доступ к этому списку и должны проверять его ежедневно. После того как сайт включают в список, поставщики интернет-услуг обязаны закрыть доступ к нему в течение суток.

В ЧЕМ ПРИЧИНА?

Ограничение доступа. За что в Беларуси могут заблокировать сайт В Витебске продавец отомстила начальнице, разместив порно на сайте магазина
Причины, по которым могут быть заблокированы интернет-ресурсы, в большинстве случаев связаны с нарушением законов о средствах массовой информации, о рекламе и других законодательных актов. В частности, наиболее частые основания для ограничения доступа к интернет-ресурсам - размещение рекламы о предоставлении микрозаймов неограниченному кругу лиц субъектами хозяйствования, не включенными в реестр микрофинансовых организаций; размещение информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов; распространение сведений, пропагандирующих потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических и других одурманивающих веществ; размещение недостоверной или ненадлежащей рекламы, в том числе рекламы лекарственных препаратов, не зарегистрированных в качестве лекарственных средств в Реестре лекарственных средств Республики Беларусь; распространение экстремистских материалов.

Кроме того, запрещается публиковать материалы, содержащие информацию, распространение которой способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь. В соответствии с Концепцией национальной безопасности под национальными интересами понимается совокупность потребностей государства по реализации сбалансированных интересов личности, общества и государства, позволяющих обеспечивать конституционные права, свободы, высокое качество жизни граждан, независимость, территориальную целостность, суверенитет и устойчивое развитие Республики Беларусь.

Иногда сайты в Беларуси блокируют по причине размещения материала с указанием даты и места проведения массового мероприятия, разрешение на проведение которого на момент размещения публикации получено не было.

Ограничение доступа. За что в Беларуси могут заблокировать сайт МВД разрабатывает ПО для блокировки сайтов с рекламой спайсов

УСТРАНИТЬ НАРУШЕНИЯ

Всего с начала 2018 года Министерством информации были заблокированы около сотни интернет-ресурсов, а также отдельных групп или страниц в соцсетях.

Владелец интернет-ресурса, доступ к которому ограничен, в случае устранения нарушений законодательства вправе письменно обратиться в Министерство информации с заявлением о возобновлении доступа к интернет-ресурсу. В случае подтверждения факта устранения нарушений законодательства Мининформ принимает решение о возобновлении доступа к этому интернет-ресурсу по согласованию с государственным органом, направившим в Министерство информации письменное уведомление о необходимости ограничения доступа к интернет-ресурсу.

 
Теги: Витебск
 
 
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