Ограничение доступа. За что в Беларуси могут заблокировать сайт

Как пояснили представители Министерства информации, список сайтов, подлежащих блокировке, составляется на основании решений, принимаемых ведомством. Инициировать блокировку ресурса может любой гражданин Беларуси. Для этого ему нужно сделать соответствующий запрос в профильное ведомство.

Если Мининформ принимает решение о блокировке, то в течение трех рабочих дней представители ведомства уведомляют об этом владельца сайта (если это белорусская компания или гражданин страны) и Государственную инспекцию по надзору за электросвязью (БелГИЭ).

Инспекция ведет список сайтов, подлежащих блокировке. Провайдеры имеют доступ к этому списку и должны проверять его ежедневно. После того как сайт включают в список, поставщики интернет-услуг обязаны закрыть доступ к нему в течение суток.

В ЧЕМ ПРИЧИНА?

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Кроме того, запрещается публиковать материалы, содержащие информацию, распространение которой способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь. В соответствии с Концепцией национальной безопасности под национальными интересами понимается совокупность потребностей государства по реализации сбалансированных интересов личности, общества и государства, позволяющих обеспечивать конституционные права, свободы, высокое качество жизни граждан, независимость, территориальную целостность, суверенитет и устойчивое развитие Республики Беларусь.

Иногда сайты в Беларуси блокируют по причине размещения материала с указанием даты и места проведения массового мероприятия, разрешение на проведение которого на момент размещения публикации получено не было.

УСТРАНИТЬ НАРУШЕНИЯ

Всего с начала 2018 года Министерством информации были заблокированы около сотни интернет-ресурсов, а также отдельных групп или страниц в соцсетях.

Владелец интернет-ресурса, доступ к которому ограничен, в случае устранения нарушений законодательства вправе письменно обратиться в Министерство информации с заявлением о возобновлении доступа к интернет-ресурсу. В случае подтверждения факта устранения нарушений законодательства Мининформ принимает решение о возобновлении доступа к этому интернет-ресурсу по согласованию с государственным органом, направившим в Министерство информации письменное уведомление о необходимости ограничения доступа к интернет-ресурсу.