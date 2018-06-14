Половину «единорогов» в США основали иммигранты (инфографика)

Американский Департамент национальной безопасности вынес предложение о том, чтобы отменить визовые льготы для иностранцев, которые являются основателями или сооснователями бизнесов в США. В этой связи ресурс Statista подсчитал процент иммигрантов, основавших стартапы с миллиардной оценкой.





Выяснилось, что 44 из 87 стартапов-единорогов (по состоянию на 2016 год) были основаны иностранцами. Наибольший вклад в стартап-индустрию принадлежит Индии — её гражданами являлись 14 (со-)основателей ИТ-компаний с миллиардной оценкой. Далее следуют Канада и Великобритания — каждая из них «предоставила» США по 8 предпринимателей.

Четвёртую позицию занял Израиль, за которым расположились Германия, Китай, Франция и Ирландия. На «сборную» остального мира приходится 12 компаний-единорогов.

В среднем каждый из учтённых в стартапов создал 760 рабочих мест в США.

Во время нахождение Барака Обамы на посту президента США в стране приняли правила, позволяющие иностранцам-основателям или сооснователям американских компаний легально находиться в стране на протяжении 2,5 лет с правом продления этого срока. Администрация Трампа неоднократно заявляла о намерении отменить это правило, как и многие другие, нацеленные на привлечение иностранных специалистов.