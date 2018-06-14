Летом прошлого года у берегов города Галф Шорс (США, Алабама) Рик Гейс сделал фотографию, которая с первого взгляда кажется нереальной — на голубом небе «возвышается» облако в форме гриба, из которого идет сильный дождь. Об этом пишет The Washington Post.





На этой неделе Рик поделился снимком со своим другом-метеорологом, а тот, в свою очередь, выложил изображение в Twitter, сделав его виральным.

«На фото мы видим одиночное, высокое конвективное кучевое облако, — пояснил метеоролог Джефф Хэлверсон. — Большой центральный восходящий поток сформировал общее облако, а его необычный конусообразный вид, вероятно, возник из-за того, что более сухой и холодный воздух втягивался внутрь и вверх вдоль краев восходящего потока, испаряя края облаков и создавая при этом такую уникальную форму».