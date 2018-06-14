8 советов по сборке мебели, которые помогут избежать ошибок



Наверное, каждый покупатель корпусной мебели задумывался о том, чтобы немного сэкономить и собрать купленный гарнитур самостоятельно. Кто-то отказывался от этой мысли прямо в магазине, кто-то решался пройти путь до конца и справился самостоятельно (пусть и неидеально в первый раз, зато получил бесценный опыт), а кто-то, увидев перед собой детали, начинал спешно искать сборщиков. Если вам предстоит покупка и установка гарнитура, мы подготовили советы по сборке мебели.

Проверка деталей





Итак, корпусная мебель куплена и доставлена вам домой. Перед сборкой рекомендуется открыть коробку, осмотреть содержимое, проверить наличие деталей, их состояние. Важно, чтобы на элементах не было царапин, сколов, особенно это касается углов. Затем проверьте гарнитур, посчитайте количество крепежей, проверьте их на соответствие тем, что указаны в инструкции.

При использовании ножа для открытия коробки работайте с инструментом аккуратно, чтобы не задеть поверхность мебели. К сборке лучше приступать только на пустой, чистой поверхности.

Часто в коробках предоставляется больше крепежей, чем полагается. Это случается из-за выпуска производителем стандартного типа упаковок с четко указанным количеством крепежей для изделия самого большого размера. При заказе шкафа или тумбы меньшего формата — крепежи останутся лишние.

Сначала простые элементы





Новичкам не рекомендуется сразу приступать к сборке самых больших деталей. Лучше начинать работу с более мелкими, что позволит потренироваться, а после переходить к сложным элементам.

Знакомство с инструкцией





Главные совет по сборке мебели — следовать рекомендациям инструкции. Изучите каждый предмет, который есть в наборе, сопоставьте его с вкладышем (можно даже подписать номер на элементе). Это предотвратит путаницу в ходе работы, ведь часто элементы похожи друг на друга, но имеют разное назначение.

Сравнение крепежей





Крепежные элементы выпускаются одинаковой формы, но разной длины. Разложите короткие к коротким, длинные к длинным.

Не рекомендуется собирать мебель на ковре, даже если это удобно. В нем затеряются маленькие детали, а гарнитур может получиться перекошенным. Ковер лучше убрать или застелить пленкой.

Отвертка и шуруповерт





Большая часть элементов разборной мебели сделана из ДСП или МДФ. Для работы с таким материалом не подходят электродрели. Вкручивание винтов и болтов гораздо легче выполнять обыкновенной отверткой. А если у вас есть шуруповерт, то он тоже станет отличным помощником.

Особое внимание на заднюю стенку





Важный элемент мебели — задняя стенка. Обычно эта часть изготавливается из ДВП, иногда – из натурального дерева. При сборке важно не откладывать установку стенки, чтобы она была выставлена ровно и пропорционально по отношению к другим деталям. Убедитесь, что все углы конструкции составляют 90°, измерьте диагонали — они должны иметь одинаковую длину.

Пошаговое следование инструкции





Последовательность сборки — важный пункт в достижении безупречного результата. Производители заинтересованы, чтобы сборка мебели была выполнена лучшим образом, поэтому соблюдайте его рекомендации. Не перескакивайте с одной детали на другую, придерживайтесь схемы и достигнете желаемого результата.

Еще один совет по сборке мебели: перед тем как вбить гвоздь или приступить к вкручиванию шурупов, тщательно проверьте расположение деталей.

За помощью к столярному клею





Если вы хотите максимально близко расположить отдельно стоящие части или укрепить соединение между ними, используйте столярный клей для скрепления.

Мы надеемся, что наши советы по сборке мебели пригодятся каждому, кто желает самостоятельно собрать гарнитуры. Найти мебель для спальни, прихожей, гостиной, кухни в Минске поможет каталог TAM.BY.