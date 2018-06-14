Арина Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Нидерландах

Белорусская теннисистка Арина Соболенко дожала представительницу Австралии Айлу Томлянович в поединке 1/8 финала турнира в Хертогенбосе.

Из-за плохой погоды матч, начавшийся ещё 14 июня, был доигран лишь на следующий день. Первый сет остался за Томлянович (6:3), однако во втором Соболенко восстановила паритет, взяв тай-брейк.

А в третьей партии наша теннисистка буквально уничтожила соперницу – 6:0.