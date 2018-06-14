​Сборные Сербии и Хорватии завоевали последние путёвки в финальную стадию мужского ЧМ по гандболу-2019

Несмотря на поражение от сборной Черногории – 31:32, на чемпионат едет сборная Хорватии (это стало возможно благодаря разгрому черногорцев в домашнем матче со счётом 32:19). Также в финальной стадии турнира сыграют и сербы: по сумме двух встреч они были сильнее гандболистов Португалии.

Беларусь, напомним, на чемпионат мира пробиться не смогла, уступив сборной Австрии. Всего на мужском мировом форуме по гандболу сыграют 24 команды.