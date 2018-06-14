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Пряники с изображением Диего Марадоны продают в Бресте

15.06.2018 12:43 — Разное | Интерфакс  
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В Бресте поступили в продажу пряники с изображением прославленного футболиста Диего Марадоны, сообщает пресс-служба клуба.

Пряники с изображением Диего Марадоны продают в Бресте

Пряники с изображением легендарного футболиста изготовило ОАО "Берестейский пекарь" по заказу ФК "Динамо-Брест". Сладкую продукцию можно приобрести в клубном фан-шопе по 2 рубля за штуку.

Как сообщалось, в мае Марадона стал председателем правления ФК "Динамо-Брест". Полноценно к своей новой работе легендарный футболист приступит после чемпионата мира в России.

 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте поступили в продажу пряники с изображением прославленного футболиста Диего Марадоны, сообщает пресс-служба клуба. Пряники с изображением легендарного...
 
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