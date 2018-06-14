Физлицам разрешили торговать на рынках домашней кулинарией и обязали предъявлять флюорографию

Совет министров Беларуси своим постановлением N452 внес изменения в правила функционирования рынков, сообщает пресс-служба правительства.

Обновленным документом в частности уточнены положения, касающиеся продажи физическими лицами своей продукции.

Так, администрации рынка обязаны предусматривать торговые места для продажи изготовленных физлицами хлебобулочных и кондитерских изделий, сельхозпродукции, готовой кулинарии.

При этом администрации рынка должны обозначать торговые зоны, где продается продукция физлиц, специальной вывеской с информацией о том, что реализуемые изделия и продукция изготовлены физлицами и не имеют документов, подтверждающих их качество и безопасность, а также не прошли ветеринарный осмотр и ветеринарно-санитарную экспертизу.





"В свою очередь физлица в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения для получения торгового места на рынке обязаны представлять медицинский документ с результатами прохождения флюорографического обследования", - отметили в пресс-службе.

Что касается перечня запрещенных к продаже товаров, то принятым документом снимается запрет на реализацию на торговых местах на рынках изготовленных физлицами кондитерских изделий и готовой кулинарной продукции, в том числе герметически упакованных консервированных продуктов домашнего изготовления.

При этом сохраняется запрет на реализацию физлицами кишечного сырья, крови, вяленого и сыровяленого мяса, рубленых мясных полуфабрикатов и других изделий из мяса, не доведенных до кулинарной готовности.

"Наряду с этим, в целях реализации государственной политики, направленной на предотвращение пропаганды порнографии, насилия и жестокости, защиту общественной морали, формирование здорового образа жизни людей, установлен запрет продажи на торговых местах эротической продукции, продукции, содержащей элементы эротики, насилия и жестокости, по сексуальному образованию и половому воспитанию, сексуального назначения", - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, документом в целях снижения надзорной нагрузки на субъекты хозяйствования из правил исключена норма о необходимости согласования схемы рынка с органом государственного пожарного надзора.