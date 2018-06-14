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Цвет волос не имеет значения: в Минске люди с веснушками объединились для забега в помощь детям

15.06.2018 12:42 — Разное | Интерфакс  
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Столько веснушек в одном месте Минск еще не видел! 14 июня в столичном парке развлечений "Дримлэнд" состоялся первый в истории Беларуси "Забег с веснушками".

Цвет волос не имеет значения: в Минске люди с веснушками объединились для забега в помощь детям

Как рассказали в компании velcom, более 100 "поцелованных" солнцем минчан собрались, чтобы принять участие в масштабной благотворительной инициативе #velcombegom. Ее цель – помочь "солнечным" детям, рожденным с синдромом Дауна. 

Цвет волос не имеет значения: в Минске люди с веснушками объединились для забега в помощь детям

На старт первого "Забега с веснушками" #velcombegom 14 июня вышли люди разных возрастов, семейные пары с детьми и известные спортсмены. Так, участие в забеге приняла Эльвира Герман, призер летних юношеских олимпийских игр (2014) и  серебряный призер чемпионата Европы среди молодежи (2017). Она провела разминку для участников и поделилась профессиональными спортивными секретами.

Цвет волос не имеет значения: в Минске люди с веснушками объединились для забега в помощь детям

Кроме того, Эльвира Герман объявила о звездном челлендже в соцсетях и бросила вызов другим спортсменам, призвав их пробежать как можно больше километров в помощь "солнечным" детям. К звездному челленджу #velcombegom также подключилась Марина Арзамасова, чемпионка мира (2015) и Европы (2014) в беге на 800 метров.

Присоединиться к самой яркой беговой активности лета-2018 смогли белорусы с любым цветом волос: рыжеволосые, блондины, брюнеты и шатены. Главное условие участия – веснушки на лице, хорошее настроение и желание помочь "солнечным" детям. Бенефициаром акции выступает  ГУ "Детский дом-интернат для детей-инвалидов и особенностями психофизического развития". Все собранные средства пойдут на помощь воспитанникам дома-интерната и закупку дорогостоящего медицинского оборудования.

Цвет волос не имеет значения: в Минске люди с веснушками объединились для забега в помощь детям

 "Мы очень рады, что на наш призыв поучаствовать в таком необычном забеге откликнулось столько белорусов. А особенно – люди с веснушками, которые находятся ближе всех к солнцу. Мы надеемся, что примеру участников "Забега с веснушками" последуют и другие белорусы, которые будут выходить на спортивные старты и генерировать энергию добра. Вместе мы сможем сделать жизнь "солнечных" детей лучше и ярче", - отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom Николай Бределев.

Новый этап  благотворительной кампании #velcombegom пройдет под знаком солнца, поэтому все километры участников переведут в киловатты "доброй энергии". В зачет акции SunRun Challenge пойдут километры, которые ее участники пробегут с 21 по 24 июня. Если белорусам удастся преодолеть 50 000 километров и добиться отметки 13 180 000 кДжоулей, компания velcom перечислит 50 тысяч рублей на счет ГУ "Детский дом-интернат для детей-инвалидов и особенностями психофизического развития". Чтобы внести свой вклад в помощь "солнечным" детям, желающим нужно выходить на пробежки с 21 по 24 июня и делать публикации в соцсетях с указанием своего результата и хештегом #velcombegom.

 
Теги: Минск
 
 
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Столько веснушек в одном месте Минск еще не видел! 14 июня в столичном парке развлечений "Дримлэнд" состоялся первый в истории Беларуси "Забег с веснушками".
 
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