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Mastercard назвала самые популярные города для отдыха

15.06.2018 13:27 — Разное | БДГ  
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Пунта Кана, Куско и Джерба возглавили список самых популярных направлений мира для отдыха и развлечений в рейтинге Global Destination Cities Index.

Перчейз, Нью Йорк, 13 июня, 2018 года - Международный туризм продолжает развиваться с невероятной скоростью, он стимулирует рост экономики и помогает людям расширять свои горизонты – не важно, командировка это или отдых. Основываясь на почти десятилетнем опыте исследования тенденций международного туризма, Mastercard* опубликовала результаты ежегодного рейтинга Global Destination Cities Index о популярных городах в категории для отдыха и развлечений. Это направления с самым высоким процентом путешествующих с целью туризма, а не для бизнеса.

Пунта Кана возглавляет топ-10 самых популярных городов, куда более 90% туристов в 2017 году ездили не в командировки, а, например, проводили там свой отпуск или навещали семью. В список входят несколько менее известных направлений, которые привлекают эко-туристов, любителей исторических достопримечательностей и пляжного отдыха, а также искателей приключений.

В топ-10 вошли города с уникальной культурой, но объединенные общей особенностью – это места развлечений и веселья:

  1. Пунта Кана, Доминиканская республика (99,9%)
  2. Куско, Перу (98%)
  3. Джерба, Тунис (97,7%)
  4. Ривьера-Майя, Мексика (97,5%)
  5. Пальма-де-Майорка, Испания (97,2%)
  6. Канкун, Мексика (96,8%)
  7. Бали, Индонезия (96,7%)
  8. Панама, Панама (96,3%)
  9. Орландо, США (94,1%)
  10. Пхукет, Таиланд (93%)

«Во время путешествий мы расширяем свои горизонты, открывая для себя новые места и впечатления и знакомясь с новыми людьми, – отметила Френсис Хондал, президент по программам лояльности и услугам внешнего управления Mastercard. – Исследование Mastercard популярных направлений для отдыха показывает, что во всем мире города используют этот тренд и создают собственные бренды развлечений и отдыха для путешественников, которым это близко».

Mastercard дарит держателям карт чувство спокойствия во время путешествий, упрощая для них организацию поездок, предлагая удобство и доступность средств в пути, а также уверенность, что их карты будут приняты в миллионах мест по всему миру. Выгодные предложения и привилегии во время поездок помогают туристам на каждом этапе их путешествий. Более подробную информацию можно найти на сайте mastercard.com.

Дополнительные результаты исследования 2018 Mastercard Global Destination Cities Index будут опубликованы позднее в этом году.

О рейтинге Mastercard Global Destination Cities

Рейтинг Mastercard Index of Global Destination Cities ранжирует города в зависимости от общего числа прибывших путешественников из-за рубежа и от объемов потраченных ими средств в этих городах, а также дает прогнозы относительно роста числа гостей и объема пассажиропотока. Список самых популярных направлений для отдыха выявляет города с самым высоким процентом посетителей, приезжающих туда с целью отдыха, согласно данным опроса национальных советов по туризму среди иностранных туристов.

 
 
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Пунта Кана, Куско и Джерба возглавили список самых популярных направлений мира для отдыха и развлечений в рейтинге Global Destination Cities Index.
 
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