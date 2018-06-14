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Португалия и Испания сыграют друг с другом сегодня. Рассказываем о командах квартета B на ЧМ-2018
Португалия со звездой мадридского «Реала» Криштиану Роналду выиграла Евро-2016, одержав всего одну победу в основное время. А Испания за день до старта ЧМ-2018 уволила главного тренера Хулена Лопетеги за тайные переговоры с «Реалом».
SPORT.TUT.BY за 60 секунд рассказывает о командах квартета B на чемпионате мира по футболу 2018 года в России. Главная интрига группы — кто, Португалия или Испания, финиширует в ней первым.
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Португалия со звездой мадридского "Реала" Криштиану Роналду выиграла Евро-2016, одержав всего одну победу в основное время. А Испания за день до старта ЧМ-2018 уволила...
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