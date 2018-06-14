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Сергей Шнуров опубликовал стихотворение про повышение пенсионного возраста в России

15.06.2018 13:17 — Разное | Tut.by  
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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение, посвященное повышению пенсионного возраста в России.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Пенсионный возраст это идол,
Образ, а под красками — фанера.
Может есть, но я давно не видел,
Не во сне, а наяву пенсионера», — написал Шнуров.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 14 июня объявил о повышении пенсионного возраста в России. Для женщин он составит 63 года вместо 55 лет, для мужчин — 65 вместо 60 лет. Повышение начнется с 2019 года и продлится до 2034 года. Все парламентские фракции, кроме «Единой России», пообещали проголосовать против повышения пенсионного возраста.

В пояснительной записке к законопроекту (документ есть у РБК) говорилось, что неравномерность повышения пенсионного возраста (для мужчин на 5 лет, для женщин — на 8) связана с «изменением статуса женщины в обществе». Одной из причин изменения этого статуса, по мнению авторов законопроекта, стало «равное распределение домашней нагрузки на членов семьи».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил предложение правительства повысить возраст выхода на пенсию тем, что «ни одна страна не существует в вакууме». В 2005 году российский лидер Владимир Путин заявлял, что пенсионный возраст не будет повышаться во время его президентства. Песков подчеркнул, что эти слова прозвучали 13 лет назад, а с тех пор произошли изменения «и с точки зрения демографии, и с точки зрения развития экономики».

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Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение, посвященное повышению пенсионного возраста в России.
 
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