|
Сергей Шнуров опубликовал стихотворение про повышение пенсионного возраста в России
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение, посвященное повышению пенсионного возраста в России.
«Пенсионный возраст это идол,
Премьер-министр Дмитрий Медведев 14 июня
В пояснительной записке к законопроекту (документ есть у РБК) говорилось, что неравномерность повышения пенсионного возраста (для мужчин на 5 лет, для женщин — на 8) связана с «изменением статуса женщины в обществе». Одной из причин изменения этого статуса, по мнению авторов законопроекта, стало «равное распределение домашней нагрузки на членов семьи».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил предложение правительства повысить возраст выхода на пенсию тем, что «ни одна страна не существует в вакууме». В 2005 году российский лидер Владимир Путин заявлял, что пенсионный возраст не будет повышаться во время его президентства. Песков подчеркнул, что эти слова прозвучали 13 лет назад, а с тех пор произошли изменения «и с точки зрения демографии, и с точки зрения развития экономики».
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение, посвященное повышению пенсионного возраста в России.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)