Фото из альбома. Школьные годы

В этом году исполняется 45 лет с той прекрасной поры, когда мы окончили школу. Наш выпуск был очень дружным, и мы по мере возможности не теряли друг друга из виду, встречаясь каждые пять лет.

Очень хочу через вашу уважаемую газету пригласить всех тех, кто окончил Чепелёвскую среднюю школу в 1973 году, на нашу юбилейную встречу, которая состоится 28 июля в 12.00 в помещении школы. К большому сожалению, школа уже не функционирует, но здание стоит на прежнем месте, и мы сможем провести там встречу. Телефоны для связи – в редакции.

Валентина Бобко-Алешкевич, д. Радково