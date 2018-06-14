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«Динамо-Брест» подписало экс-игрока БАТЭ Сергея Кривца
Полузащитник Сергей Кривец, известный по выступлениям за БАТЭ, польский «Лех» и французский «Мец», усилил ряды брестского «Динамо». Контракт рассчитан на 2,5 года.
32-летний уроженец Гродно также долгое время выступал за сборную Беларуси. У него в активе 38 матчей и пять забитых мячей в футболке национальной команды.
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Полузащитник Сергей Кривец, известный по выступлениям за БАТЭ, польский «Лех» и французский «Мец», усилил ряды брестского «Динамо». Контракт рассчитан на 2,5 года.
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