«Динамо-Брест» подписало экс-игрока БАТЭ Сергея Кривца

Полузащитник Сергей Кривец, известный по выступлениям за БАТЭ, польский «Лех» и французский «Мец», усилил ряды брестского «Динамо». Контракт рассчитан на 2,5 года.

32-летний уроженец Гродно также долгое время выступал за сборную Беларуси. У него в активе 38 матчей и пять забитых мячей в футболке национальной команды.