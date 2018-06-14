|
Фотофакт: в слуцком парке монтируют скалодром
15.06.2018 — Разное | Слуцк Город
На площадке трёхуровнего
Ранее директор ЧУП «СанТайм» Андрей Люцко сообщал, что случчан ожидают ещё несколько приятных сюрпризов для активного отдыха. Это один из них.
Планируется, что скалодром откроется уже на этих выходных.
Кроме этого, для удобства отдыхающих «СанТайм» нанёс на тротуар разметку по периметру парка, разделив его на пешеходную дорожку и дорожку для велотехники.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее директор ЧУП «СанТайм» Андрей Люцко сообщал, что случчан ожидают ещё несколько приятных сюрпризов для активного отдыха. Это один из них.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)