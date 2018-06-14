Фотофакт: в слуцком парке монтируют скалодром





На площадке трёхуровнего верёвочного городка в Слуцком городском парке культуры и отдыха ведётся монтаж скалодрома.

Ранее директор ЧУП «СанТайм» Андрей Люцко сообщал, что случчан ожидают ещё несколько приятных сюрпризов для активного отдыха. Это один из них.

Планируется, что скалодром откроется уже на этих выходных.





Кроме этого, для удобства отдыхающих «СанТайм» нанёс на тротуар разметку по периметру парка, разделив его на пешеходную дорожку и дорожку для велотехники.











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