За прошлый год в Слуцком районе уничтожено 27 тонн наркосодержащего сырья





С 1 июня по 15 сентября по всей республике традиционно проводится специальная операция «Мак», направленная на выявление и уничтожение незаконных посевов мака и конопли.

В ходе мероприятия оперативники уделяют большое внимание изъятию из незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения и разъяснительной работе с населением.

Как сообщили в Отделе по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Слуцкого РОВД, только в Слуцком районе за 2017 год было уничтожено 27 тонн наркосодержащих растений.

В ОНиПТЛ напомнили, что за незаконный посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений и грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, согласно статье КоАП Республики Беларусь, предусмотрено наказание в виде штрафа до 20 базовых величин.

Если будет установлено, что наркосодержащие растения выращивались с целью сбыта или изготовления наркотических средств, то за данные действия предусмотрена уголовная ответственность по статье 329 УК Республики Беларусь. Максимальное наказание по данной статье в зависимости от тяжести содеянного предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет или лишение свободы на срок до 15 лет.



Slutsk-Gorod.by