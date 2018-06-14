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В Viber появился белорусскоязычный стикерпак о дружбе хмеля и лимона

15.06.2018 13:39 — Разное | БДГ  
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ОАО «Лидское пиво» выпустило стикерпак «Разам у аффлайн» для пользователей Viber. В нём 26 бесплатных наклеек с юмористическим подтекстом и персонажами, говорящими на белорусском языке.

Стикерпак выпущен брендом ЛIДСКАЕ и рассказывает о дружбе дерзкого задиры хмеля и забавного простачка лимона. Прототипы героев были созданы на основе «характеров» сортов Pilsner и Radler.

Диалоги персонажей наполнены юмором и иллюстрируют распространённые ситуации непринуждённого общения среди молодых белорусов. Они веселят друг друга, подтрунивают, смотрят вместе кино, ценят искреннее общение, удивляются и сопереживают – в общем, делают всё то, что присуще пользователям. Стикеры универсальны и их можно использовать для передачи различных эмоций в переписке с друзьями. Стикерпак доступен белорусским пользователям Viber бесплатно.

Кроме того, в Viber появилось первое брендовое сообщество на белорусском языке. В нём можно будет следить за новостями и мероприятиями, общаться и задавать вопросы бренду ЛIДСКАЕ. Чтобы стать его участником, достаточно загрузить стикерпак. Сообщество заработает в полную силу в течение месяца.

«У мессенджеров огромный потенциал для общения. Но повсеместное использование смартфонов все чаще приводит к доминированию онлайн-коммуникаций в повседневной жизни. Поэтому так важно сохранить теплоту живых отношений и поддерживать искреннее общение», – поясняет ведущий бренд-менеджер «Лидское пиво» Валентина Багния. – «Стикерпак «Разам у аффлайн» помогает пользователям не только переписываться онлайн, но и назначать встречи, собираться с друзьями и ценить теплоту искренних отношений».

С 18 июня стикерпак «Разам у аффлайн» также станет доступен пользователям еще одного мессенджера – Telegram.

 
Теги: Новости
 
 
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ОАО «Лидское пиво» выпустило стикерпак «Разам у аффлайн» для пользователей Viber. В нём 26 бесплатных наклеек с юмористическим подтекстом и персонажами, говорящими...
 
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