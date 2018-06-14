Сообщить онлайн про тунеядцев. В Беларуси вводят новую электронную услугу

В Беларуси вводят новую электронную услугу — в онлайн-режиме передавать данные о незанятом в экономике населении, сообщает Национальный центр электронных услуг. Эта услуга будет бесплатной, воспользоваться ей смогут как госорганы, так и другие организации, которые должны будут подавать данные о тунеядцах. Эта информация будет включаться в базу незанятого в экономике населения, которую Минтруда должно создать к 1 декабря этого года.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Напомним, в базу данных включается следующая обязательная информация о гражданине: идентификационный номер; фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) на русском языке; дата рождения; пол; гражданство; данные о регистрации по месту жительства (месту пребывания); вид, серия и номер документа, удостоверяющего личность.

Новая электронная услуга будет доступна с 1 сентября на едином портале электронных услуг. Передавать списки идентификационных номеров и других персональных данных для формирования базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, можно будет через общегосударственную автоматизированную информационную систему.

Воспользоваться этой услугой могут госорганы и другие организации, которые должны подавать данные о незанятых в экономике. Для этого нужно зарегистрироваться на едином портале электронных услуг, получить электронную цифровую подпись и заключить договор на оказание электронной услуги на безвозмездной основе.

Напомним, 25 января Александр Лукашенко подписал декрет № 1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения. В новый декрет не вошли нормы о взимании с трудоспособных неработающих граждан сбора на финансирование государственных расходов. При этом лица, ранее признававшиеся плательщиками этого сбора, освобождены от его уплаты.

Позже правительство определило , кто будет подпадать под действие обновленного документа по тунеядству — декрета № 1. При этом не был утвержден окончательный перечень услуг, которые попавшие под действие декрета № 1 должны будут оплачивать по полным тарифам.

Ранее Александр Лукашенко на встрече с руководителями и коллективами крупнейших государственных СМИ страны 10 апреля заявил , что основная суть декрета № 1 в том, чтобы люди работали и оплачивали предоставленные государством услуги, в том числе здравоохранения, ЖКХ.