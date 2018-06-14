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Сообщить онлайн про тунеядцев. В Беларуси вводят новую электронную услугу
В Беларуси вводят новую электронную услугу — в онлайн-режиме передавать данные о незанятом в экономике населении,
Напомним, в базу данных включается следующая обязательная информация о гражданине: идентификационный номер; фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) на русском языке; дата рождения; пол; гражданство; данные о регистрации по месту жительства (месту пребывания); вид, серия и номер документа, удостоверяющего личность.
Новая электронная услуга будет доступна с 1 сентября на едином портале электронных услуг. Передавать списки идентификационных номеров и других персональных данных для формирования базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, можно будет через общегосударственную автоматизированную информационную систему.
Воспользоваться этой услугой могут госорганы и другие организации, которые должны подавать данные о незанятых в экономике. Для этого нужно зарегистрироваться на едином портале электронных услуг, получить электронную цифровую подпись и заключить договор на оказание электронной услуги на безвозмездной основе.
Напомним, 25 января Александр Лукашенко
Позже правительство
Ранее Александр Лукашенко на встрече с руководителями и коллективами крупнейших государственных СМИ страны 10 апреля
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В Беларуси вводят новую электронную услугу - в онлайн-режиме передавать данные о незанятом в экономике населении.
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