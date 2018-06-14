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Сообщить онлайн про тунеядцев. В Беларуси вводят новую электронную услугу

15.06.2018 13:42 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси вводят новую электронную услугу — в онлайн-режиме передавать данные о незанятом в экономике населении, сообщает Национальный центр электронных услуг. Эта услуга будет бесплатной, воспользоваться ей смогут как госорганы, так и другие организации, которые должны будут подавать данные о тунеядцах. Эта информация будет включаться в базу незанятого в экономике населения, которую Минтруда должно создать к 1 декабря этого года.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Напомним, в базу данных включается следующая обязательная информация о гражданине: идентификационный номер; фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) на русском языке; дата рождения; пол; гражданство; данные о регистрации по месту жительства (месту пребывания); вид, серия и номер документа, удостоверяющего личность.

Новая электронная услуга будет доступна с 1 сентября на едином портале электронных услуг. Передавать списки идентификационных номеров и других персональных данных для формирования базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, можно будет через общегосударственную автоматизированную информационную систему.

Воспользоваться этой услугой могут госорганы и другие организации, которые должны подавать данные о незанятых в экономике. Для этого нужно зарегистрироваться на едином портале электронных услуг, получить электронную цифровую подпись и заключить договор на оказание электронной услуги на безвозмездной основе.

Напомним, 25 января Александр Лукашенко подписал декрет № 1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения. В новый декрет не вошли нормы о взимании с трудоспособных неработающих граждан сбора на финансирование государственных расходов. При этом лица, ранее признававшиеся плательщиками этого сбора, освобождены от его уплаты.

Позже правительство определило, кто будет подпадать под действие обновленного документа по тунеядству — декрета № 1. При этом не был утвержден окончательный перечень услуг, которые попавшие под действие декрета № 1 должны будут оплачивать по полным тарифам.

Ранее Александр Лукашенко на встрече с руководителями и коллективами крупнейших государственных СМИ страны 10 апреля заявил, что основная суть декрета № 1 в том, чтобы люди работали и оплачивали предоставленные государством услуги, в том числе здравоохранения, ЖКХ.

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В Беларуси вводят новую электронную услугу - в онлайн-режиме передавать данные о незанятом в экономике населении.
 
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