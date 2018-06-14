Во Фрунзенском районе Минска около кольцевой дороги поставили металлическую конструкцию почти с названием столицы, но что-то пошло не так. Теперь окраину города украшает гигантская надпись «МNНСК», пишет Онлайнер. Именно, так, с немного перевернутой буквой «И». все бы ничего, вот только этот арт сварен из металла, покрашен и забетонирован. То есть нужно будет пилить, приваривать обратно, обрабатывать и красить букву – притом все уже в месте установки – на улице около МКАД. Но самое интересное, что ко въезжающим в город слово повернуто «спиной». Ну зато «И» правильно видно.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске установили конструкцию с названием города, но что-то пошло не так Во Фрунзенском районе Минска около кольцевой дороги поставили металлическую конструкцию почти с названием столицы, но что-то пошло не так. Теперь окраину города...