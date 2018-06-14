|
В Минске установили конструкцию с названием города, но что-то пошло не так
>
Во Фрунзенском районе Минска около кольцевой дороги поставили металлическую конструкцию почти с названием столицы, но что-то пошло не так. Теперь окраину города украшает гигантская надпись «МNНСК»,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во Фрунзенском районе Минска около кольцевой дороги поставили металлическую конструкцию почти с названием столицы, но что-то пошло не так. Теперь окраину города...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)