Драмтеатр белорусской армии поможет детям

Драматический театр белорусской армии 17 июня покажет свой премьерный спектакль «Новогодние приключения Леи на планете Земля» в Бегомльском детском доме.

Коллектив взял неофициальное шефство над детьми-сиротами несколько лет назад. Ребята постарше уже видели сказки ДТБА «Снежная королева» и «Принцесса и солдат», а теперь им предстоит познакомиться с новыми персонажами: девочкой Леей с планеты Виртус, ее другом – роботом «Воробышком», мальчиком Юрой, пиратами и настоящим Драконом. Эту занимательную историю придумал и поставил актер армейского театра Владимир Лисовский.

Кроме спектакля, артисты везут в подарок своим маленьким друзьям спортивный инвентарь, игрушки, предметы гигиены, одежду, обувь, сладости.

К благотворительной миссии могут присоединиться все желающие. Вашу помощь с благодарностью примут по адресу: Минск, ул. Красноармейская, 3.