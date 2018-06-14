Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира





Норвежские депутаты выдвинули президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Как сообщает ТАСС, с инициативой выступили представители Партии прогресса, которые входят в состав коалиционного правительства Норвегии. По их мнению, Дональд Трамп заслужил премию за свои усилия, предпринятые им по созданию безъядерной зоны в КНДР. Норвежские депутаты считают, что достигнутые договоренности имеют историческое значение для всего мира несмотря на то, что вопрос ядерного разоружения Корейского полуострова остается актуальным.

По мнению норвежцев, присуждение премии послужит "хорошим стимулом для дальнейшего развития начатого процесса".