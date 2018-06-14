dev.by рекомендует: какие ИТ-мероприятия посетить во второй половине июня

Самый полный календарь ИТ-событий в Беларуси events.dev.by представляет обзор митапов, конференций и тренингов второй половины июня. Посетив их, вы сможете повысить профессиональный уровень, а вместе с ним — и востребованность на рынке труда. И не забудьте подписаться на нашу регулярную ивент-рассылку.
Серия мероприятий WITW организована для поддержки женского лидерства в ИT. В рамках недели прозвучат доклады о новых вызовах для деловых женщин, о технологических трендах, построении карьеры в ИT, об акселераторе для стартапов Prototron и о многом другом.
Руководитель службы общих компонентов интерфейсов в «Яндексе» Владимир Гриненко познакомит участников с истоками методологии БЭМ, расскажет просто о сложном: миксах, уровнях переопределения, сборке, декларатиративной шаблонизации и остальных продвинутых аспектах методологии на примере реализации для React.js.
На примере большой международной платформы по поиску временной работы Senior Frontend Developer/Team Leader в Ciklum Minsk Евгений Дмитриев расскажет об опыте миграции с первой на шестую версию Angular, рисках и подводных камнях.