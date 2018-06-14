dev.by рекомендует: какие ИТ-мероприятия посетить во второй половине июня

Самый полный календарь ИТ-событий в Беларуси events.dev.by представляет обзор митапов, конференций и тренингов второй половины июня. Посетив их, вы сможете повысить профессиональный уровень, а вместе с ним — и востребованность на рынке труда. И не забудьте подписаться на нашу регулярную ивент-рассылку.





Конференция посвящена практикам рекрутинга и управления процессами, HR-процессам в компании, PR и брендингу, аналитике и автоматизации.

На митапе речь пойдёт о платформе myEinstein и о тех инструментах, которые предоставляет эта платформа разработчикам для построения собственных AI-приложений.

План сустрэчы — з чаго павінен складацца добры лагатып: формы, колеры, шрыфты, працэсс ад прыдумвання да рэалізацыі, кансультацыя і каментары да лагатыпаў удзельнiкаў.

Серия мероприятий WITW организована для поддержки женского лидерства в ИT. В рамках недели прозвучат доклады о новых вызовах для деловых женщин, о технологических трендах, построении карьеры в ИT, об акселераторе для стартапов Prototron и о многом другом.

В программе мероприятия — модель итеративного развития, развитие в рамках замкнутого цикла, коммуникации в команде, менеджеры, конфликты и многое другое.

На мероприятии можно будет поговорить о дизайн-мышлении и быстрых методах оценки юзабилити.

На втрече сообщества peopleVprocess спикеры расскажут о ретроспективах, о том, как избавиться от спецификаций и как упростить жизнь новичку в команде.

Компания *instinctools приглашает на образовательный пикник, посвящённый коммуникативным навыкам, архитектуре и разработке продуктов в аутсорс-компании.

Руководитель службы общих компонентов интерфейсов в «Яндексе» Владимир Гриненко познакомит участников с истоками методологии БЭМ, расскажет просто о сложном: миксах, уровнях переопределения, сборке, декларатиративной шаблонизации и остальных продвинутых аспектах методологии на примере реализации для React.js.

На примере большой международной платформы по поиску временной работы Senior Frontend Developer/Team Leader в Ciklum Minsk Евгений Дмитриев расскажет об опыте миграции с первой на шестую версию Angular, рисках и подводных камнях.

Темы мероприятия: проблема субъективности в оценке качества дизайна, критерии качества дизайна, формирование и проверка гипотез, компетенции современного UX/UI-дизайнера и многое другое.

Митап посвящён дронам, беспилотным летательным аппаратам и их применению в цифровой картографии.

На мероприятии речь пойдёт об Apache Flink и фракталах.

Участники митапа обсудят функциональность и востребованность языка PHP, его плюсы и минусы, узнают о процессе разработки в компании B2B-Center, разберут реальные кейсы.

Специалисты компании SpurIT расскажут о возможностях e-commerce платформы Shopify.



