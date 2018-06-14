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dev.by рекомендует: какие ИТ-мероприятия посетить во второй половине июня

15.06.2018 13:24 — Разное | dev.by  
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Самый полный календарь ИТ-событий в Беларуси events.dev.by представляет обзор митапов, конференций и тренингов второй половины июня. Посетив их, вы сможете повысить профессиональный уровень, а вместе с ним — и востребованность на рынке труда. И не забудьте подписаться на нашу регулярную ивент-рассылку.

dev.by рекомендует: какие ИТ-мероприятия посетить во второй половине июня

16.06 — IT HR Сonference 2018

Конференция посвящена практикам рекрутинга и управления процессами, HR-процессам в компании, PR и брендингу, аналитике и автоматизации.

16.06 — Salesforce Einstein Meetup

На митапе речь пойдёт о платформе myEinstein и о тех инструментах, которые предоставляет эта платформа разработчикам для построения собственных AI-приложений.

17.06 — Geek_commit_meetup: Як стварыць лагатып?

План сустрэчы — з чаго павінен складацца добры лагатып: формы, колеры, шрыфты, працэсс ад прыдумвання да рэалізацыі, кансультацыя і каментары да лагатыпаў удзельнiкаў.

18–22.06 — WITW Women in technology Week

Серия мероприятий WITW организована для поддержки женского лидерства в ИT. В рамках недели прозвучат доклады о новых вызовах для деловых женщин, о технологических трендах, построении карьеры в ИT, об акселераторе для стартапов Prototron и о многом другом.

19.06 — Развитие QA-команды

В программе мероприятия — модель итеративного развития, развитие в рамках замкнутого цикла, коммуникации в команде, менеджеры, конфликты и многое другое.

20.06 — UX Design in Agile Meetup

На мероприятии можно будет поговорить о дизайн-мышлении и быстрых методах оценки юзабилити.

20.06 — PeopleVprocess meetup #14

На втрече сообщества peopleVprocess спикеры расскажут о ретроспективах, о том, как избавиться от спецификаций и как упростить жизнь новичку в команде.

20.06 — *покатепло: JS Пикник

Компания *instinctools приглашает на образовательный пикник, посвящённый коммуникативным навыкам, архитектуре и разработке продуктов в аутсорс-компании.

24.06 — MinskCSS Workshop #1: BEM

Руководитель службы общих компонентов интерфейсов в «Яндексе» Владимир Гриненко познакомит участников с истоками методологии БЭМ, расскажет просто о сложном: миксах, уровнях переопределения, сборке, декларатиративной шаблонизации и остальных продвинутых аспектах методологии на примере реализации для React.js.

26.06 — Ciklum Speakers' Corner: «Angular: как мы бежим с первой версии на последнюю»

На примере большой международной платформы по поиску временной работы Senior Frontend Developer/Team Leader в Ciklum Minsk Евгений Дмитриев расскажет об опыте миграции с первой на шестую версию Angular, рисках и подводных камнях.

26.06 — Design Evenings Meetup #2

Темы мероприятия: проблема субъективности в оценке качества дизайна, критерии качества дизайна, формирование и проверка гипотез, компетенции современного UX/UI-дизайнера и многое другое.

27.06 — ByGIS meetup #8

Митап посвящён дронам, беспилотным летательным аппаратам и их применению в цифровой картографии.

27.06 — Belarus Big Data Meetup #30

На мероприятии речь пойдёт об Apache Flink и фракталах.

27.06 — PHP Meetup #3

Участники митапа обсудят функциональность и востребованность языка PHP, его плюсы и минусы, узнают о процессе разработки в компании B2B-Center, разберут реальные кейсы.

28.06 — Shopify Meetup Minsk

Специалисты компании SpurIT расскажут о возможностях e-commerce платформы Shopify.

 

Подробнее об этих и других мероприятиях можно узнать на events.dev.by. Подписаться на рассылку можно здесь.

 
 
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Самый полный календарь ИТ-событий в Беларуси events.dev.by представляет обзор митапов, конференций и тренингов второй половины июня. Посетив их, вы сможете повысить...
 
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Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
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Свислочская газета
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