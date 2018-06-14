Сотрудник греческого парламента принимал участие в нападении на полицию в Афинах

В центре Афин утром 15 июня арестовали 11 человек, которые совершили нападение на патрульных полицейских. Одним из них оказался сотрудник парламента страны.

Происшествие имело место около шести утра. Нападавшие забросали самодельными бомбами и камнями стражей порядка, дежуривших возле офиса партии ПАСОК.

Затем злоумышленники попытались скрыться, однако побег от полицейских закончился для них неудачно. Правоохранители загнали их в угол на одной из площадей и арестовали.