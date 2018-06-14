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Лукашенко упростил продажу невостребованного жилья в деревнях
Александр Лукашенко подписал указ №237 "О распоряжении государственным жилищным фондом". Теперь госорганы смогут непроданнное в сельской местности за полгода жилье продавать своим сотрудникам.
В соответствии с указом, жилье будет отчуждаться по его оценочной, но не выше рыночной стоимости. При отсутствии работников, нуждающися в улучшении условий, состоящих на учетелибо их отказе от покупки, может быть проведен аукцион.
Оплатить покупку можно будет в том числе в рассрочку до трех лет.
При этом продажа домов в селах разрешается теперь и без наличия на них документов,
Указ вступит в силу в сентябре.
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Александр Лукашенко подписал указ №237 "О распоряжении государственным жилищным фондом". Теперь госорганы смогут непроданнное в сельской местности за полгода...
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