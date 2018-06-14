Лукашенко упростил продажу невостребованного жилья в деревнях

Александр Лукашенко подписал указ №237 "О распоряжении государственным жилищным фондом". Теперь госорганы смогут непроданнное в сельской местности за полгода жилье продавать своим сотрудникам.

В соответствии с указом, жилье будет отчуждаться по его оценочной, но не выше рыночной стоимости. При отсутствии работников, нуждающися в улучшении условий, состоящих на учетелибо их отказе от покупки, может быть проведен аукцион.

Оплатить покупку можно будет в том числе в рассрочку до трех лет.

При этом продажа домов в селах разрешается теперь и без наличия на них документов, передает БелТА.

Указ вступит в силу в сентябре.