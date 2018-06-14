Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Нидерландах

Белоруска Арина Соболенко (№ 46 рейтинга WTA) вышла в четвертьфинал одиночного разряда на травяном турнире в голландском Хертогенбосхе.



Фото с сайта tennis.by

Сегодня Арина Соболенко успешно завершила матч 2-го круга против австралийки Айлы Томлянович (№ 71), который начался еще вчера, но не был доигран из-за непогоды. В первый день соперницы обменялись выигранными сетами, а назавтра первая ракетка Беларуси не оставила шансов оппонентке.

Соболенко — Томлянович — 3:6, 7:6 (7:5), 6:0.

Теперь соперницей Арины Соболенко будет бельгийка Кирстен Флипкенс (№ 60), которая в трехсетовом матче одолела нидерландскую теннисистку Кики Бертенс (№ 21 рейтинга WTA) — 6:4, 6:7 (6:8), 6:1.