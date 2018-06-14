Где можно купаться в Дзержинском районе

Как известно, официально купальный сезон начинается с 1 июня. Хотя в этом году погодные условия позволяли провести эту освежающую процедуру и раньше – в мае.

14.04.2018г. за №647 принято решение Дзержинского райисполкома «О подготовке зон отдыха населения на водных объектах к летнему сезону 2018 года и мерах по охране жизни людей на водоемах», которым официально утверждены как водные зоны рекреации 9 водоемов на территории Дзержинского района: 2 городских («Макавчицы», «Дягильно»), а также водоемы д. Станьково, д.Даниловичи, Полоневичи, Чики, а/г Волма, п.Энергетиков и водоем курортно-санаторной зоны ООО СЦ «Веста». На этих водоемах специализированной службой областного ОСВОД проведено обследование и очистка дна водной акватории.

Ответственными специалистами ГУ «Дзержинский РЦГЭ» до начала купального сезона проведено обследование акваторий в пляжной зоне на наличие личинок шистоматозного церкария, вызывающих кожное заболевание, называемое в народе «зуд купальщика» (результаты этих исследований пока удовлетворительные). Проведено также энтомологическое обследование на всех 9 водоемах на наличие личинок определенного вида комаров, являющихся переносчиками возбудителя малярии (обнаружены личинки такого вида комаров в водоемах п.Энергетиков, д.Полоневичи, д.Чики).

Проведены также обследования зеленых зон, лесных массивов, прилегающих к водным зонам рекреации, на наличие клещей, которые могут быть переносчиками клещевого энцефалита или болезни «Лайм-боррелиоза» (результаты обследований пока также удовлетворительные) – возбудители инфекционных заболеваний в исследованных клещах не обнаружены. До начала купального сезона специалистами ГУ «Дзержинский РЦГЭ» проведены отбор проб воды и исследования в лаборатории образцов воды из всех 9 водоемов. По результатам исследований по состоянию на 14.06.2018г. не соответствующих гигиеническим нормативам проб воды по микробиологическим, органолептическим и санитарно-химическим показателям не установлено.

Так что специалисты ГУ «Дзержинский РЦГЭ» считают возможным и безопасным использование для купания всех 9 указанных выше водоемов. Об изменившейся санитарно-эпидемиологической обстановке на водоемах будет сообщено дополнительно. Нельзя не сказать, что все граждане и особенно несовершеннолетние и дети должны соблюдать меры личной безопасности при вхождении в воду, что позволит им также сохранить себе здоровье и даже жизнь.



