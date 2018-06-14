​Врачи в Израиле пересадили зуб в глаз слепой пациентки и вернули ей зрение

Врачи из израильской больницы «Бейлинсон» восстановили зрение слепой пациентке, пересадив ей в глаз часть её же зуба, сообщают СМИ.

В больнице рассказали, что впервые проводили такую сложную и редкую операцию.

Ципи Балили лишилась зрения из-за тяжёлого заболевания роговицы. Ей предложили попробовать инновационный метод пересадки, она согласилась, поверив врачам.

Израильским медикам помогали во время операции офтальмологи и специалисты челюстно-лицевой хирургии из швейцарской клиники. Сначала женщине вырвали зуб вместе с корнем, затем из него изготовили пластинку по размеру глаза. В пластинке просверлили отверстие диаметром 3 мм и вставили туда искусственную роговицу.

Такую вот «зубную роговицу» женщине вживили в щёку, чтобы организм построил новые кровеносные сосуды и чтобы избежать отторжения инородного тела. В таком состоянии пациентка находилась три месяца. Имплантант извлекли вместе с сосудами из щеки и пересадили в роговицу. Женщина начала видеть.

По словам врачей, такая операция проводится тем пациентам, которые полностью потеряли зрение, у которых тяжёлые заболевания роговицы, которым по разным причинам нельзя сделать пересадку от донора.