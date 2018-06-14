Утром пятницы на улице Красноармейской вблизи железнодорожного переезда после обильного дождя образовалась огромная лужа. Стихийное мини-озеро расплескалось почти на двести метров, покрыв при этом пешеходный переход.
Наталья ЛЕВАЧКОВА.
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На Быховщине все утро коммунальники «боролись» с «большой водой»
15.06.2018 — Разное | Маяк Преднепровья
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Утром пятницы на улице Красноармейской вблизи железнодорожного переезда после обильного дождя образовалась огромная лужа. Стихийное мини-озеро расплескалось...
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