Где в Бресте не будет горячей воды с 18 по 22 июня 2018 года

КУПП «Брестское котельное хозяйство» информирует потребителей тепловой энергии от теплоисточника Брестских дивизий, 8Б: в связи с проведением испытаний на гидравлическую плотность и механическую прочность тепловых сетей будет отключено горячее водоснабжение в микрорайоне «Северный городок» с 6.00 18 июня до 24.00 22 июня 2018.



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КУПП «Брестское котельное хозяйство» информирует потребителей тепловой энергии от теплоисточника Строительная, 56Б, что в связи с проведением испытаний на гидравлическую плотность и механическую прочность тепловых сетей будет отключено горячее водоснабжение в микрорайоне «Березовка» с 6.00 18 июня до 24.00 22 июня 2018.

КУПП "Брестское котельное хозяйство” информирует потребителей тепловой энергии: в связи с проведением испытаний на тепловые потери трубопроводов отопления и горячего водоснабжения будет отключена горячая вода в жилых домах по ул. Скрипникова, 91, 93, 95, 103, 103/1, 103/2, 109, 109/1, 111/1, 117/1, 119, 119/1, Я.Коласа, 32 с 8.00 19 июня до 17.00 22 июня 2018.

Телефон диспетчера: 20-30-36.

Предприятие приносит свои извинения за доставленные неудобства жителям города.