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В Бресте маршрутки пропускали утят, которые переходили улицу по пешеходному переходу
15.06.2018 14:42 — Разное | Виртуальный Брест
Вот такие бывают вежливые и внимательные водители и конечно, сами птицы молодцы, знают где правильно переходить улицу.
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Вот такие бывают вежливые и внимательные водители и конечно, сами птицы молодцы, знают где правильно переходить улицу.
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