В Барановичах во время отлова убили домашнего кота пенсионеров

Семейная пара барановичских пенсионеров осталась без своего любимого кота Беляка. Кота убили, приняв за бездомного. Горожане недоумевают, почему о том, что в их дворе будет такое «мероприятие», жильцов не предупредили заранее и почему животных сразу убивают, не оставляя хозяевам шанса вернуть своего питомца.



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Таисия Михайловна и ее муж живут в многоквартирном доме №162 на улице Советской. Примерно шесть лет назад в семье появился кот – пенсионеры подобрали животное на улице.

– Была зима, холодно. А он сидел никому не нужный. Мы пожалели и забрали его к себе, – рассказывает Таисия Михайловна.

Кота назвали Беляком – из-за его белоснежной окраски. Кот, говорит пенсионерка, оказался очень умным и аккуратным.

– Его ничему не надо было учить, он все знал. Только слышал плохо. Уже потом мы узнали, что до нас кот жил в частном доме неподалеку, но его хозяин умер, и животное отправили на улицу, – поясняет она.

Беляк, по словам собеседницы, стал полноправным членом их семьи и любимым котом всего двора. Пенсионеры делали коту все необходимые прививки, брали с собой на дачу, чтобы он не скучал в одиночестве.

Таисия Михайловна с мужем часто выпускали Беляка во двор. За питомца они были спокойны: он никуда не убегал, так как знал, где его дом, а других животных в их тихом дворе почти никогда не было.

– Беляк садился под дерево и грелся на солнышке, – вспоминает Таисия Михайловна.

В пятницу, 18 мая, Беляка тоже выпустили на прогулку. Вскоре пенсионерам позвонила соседка и сказала, что их кота убили.

– Соседка сказала, что услышала хлопок, а когда подошла к окну, увидела, что нашего кота уже в машину грузят. Я не могла в это поверить. Наш кот никому не мешал, никого не трогал! Как его можно было убить? – недоумевает пенсионерка.

«Они молчали в ответ»

По словам Таисии Михайловны, в тот же день они с мужем пошли в ЖЭС, но там только «развели руками».

– Я кричала, ругалась с ними. А они молчали в ответ, – вспоминает женщина. – Я не выдержала, ушла. А муж узнал, что в ЖЭС обратился наш сосед и пожаловался на якобы бездомного кота во дворе. Вот ЖЭС и подал заявку в спецавтобазу.

Таисия Михайловна рассказывает (и это подтверждают еще несколько жильцов этого дома), что сосед, обратившийся в ЖЭС, конфликтует со многими жителями. Никто даже не предполагал, что он решит «насолить» таким жестоким способом.

– Ладно, если бы у нас во дворе стаи бездомных собак бегали. Так нет же. Только наш Беляк и еще один соседский кот иногда гуляли, – говорит Таисия Михайловна.

Пенсионерка не может понять, почему жильцов дома не предупредили о том, что в их дворе будет такое «мероприятие»:

– Если бы мы знали, что приедут убивать животных, Беляка бы не выпускали.

Соседка Таисии Михайловны, Лариса, даже написала по этому поводу жалобу в ЖЭС №3, к которому относится их дом, но ответа на нее пока не получила.

«Отловом не занимаемся и не информируем об этом»

В Положении о порядке деятельности организаций по отлову, отстрелу, содержанию и эвтаназии безнадзорных животных в Республике Беларусь сказано, что отлов и отстрел животных должны производиться с предварительным информированием населения.

На сайте Барановичского городского ЖКХ, где размещен график отлова бездомных животных в нашем городе, написано, что уведомлять жильцов должны ЖЭСы – за три дня до дня отлова. Но в ЖЭС №3 считают по-другому.

– Отловом бездомных животных мы не занимаемся и не информируем людей об этом. Мы только передаем заявку в спецавтобазу, – говорит Андрей Бровко, начальник ЖЭС №3.

Когда будет приют

Но дело не только в том, что жильцов не предупредили. Более важная проблема, которая в нашем городе до сих пор не решена, – отсутствие пункта временной передержки для животных, где отловленные кошки и собаки могли бы находиться какое-то время. И тогда бы у их хозяев была бы возможность забрать своего питомца. Пока же шанса на жизнь у отловленных животных нет – их сразу умерщвляют.

Разговоры о необходимости строительства в Барановичах приюта для животных идут не первый год. В планах на текущий год значится финансирование проекта. В Барановичском городском ЖКХ говорят, что сейчас занимаются выбором земельного участка для этого объекта. Когда он будет выбран, приступят к проекту.

– Я думаю, в этом году мы успеем, – говорит Юрий Кныревич, главный инженер КУМОП ЖКХ «Барановичское городское ЖКХ».

Но даже если проект и сделают в этом году, то когда дело дойдет до строительства приюта, неизвестно.