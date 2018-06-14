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Женщины из Гродно поверили в возможность вернуть вклады МММ — и снова лишились денег

15.06.2018 14:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Давным-давно две жительницы города Гродно — 65-летняя и 54-летняя ныне женщины — часть своих сбережений вложили в известный проект МММ, никаких дивидендов не получили и уже почти забыли о том, что когда-то попали на крючок аферистов — как им предложили все вернуть.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56433.php

Женщины из Гродно поверили в возможность вернуть вклады МММ — и снова лишились денег

Неизвестные, называвшие себя «страховыми агентами» и «банковскими работниками», стали настойчиво звонить женщинам с сообщениями, что на их счетах вкладчиц МММ с тех пор накопились крупные суммы, сообщает милиция региона. Мошенники уверяли: деньги можно забрать хоть сейчас, лишь оплатив издержки по их хранению.

Женщины поддались на уловку — и путем осуществления безадресных переводов в Россию стали перечислять им деньги — от 500 до 5 тысяч долларов США за один раз. В общей сложности пенсионерка рассталась с суммой порядка 40 тысяч долларов, ее доверчивая «коллега» же потеряла 8 тысяч.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество.

 
Теги: Гродно
 
 
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Давным-давно две жительницы города Гродно — 65-летняя и 54-летняя ныне женщины — часть своих сбережений вложили в известный проект МММ, никаких дивидендов не...
 
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