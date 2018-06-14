В минских детсадах и школах будут проводить занятия по ЗОЖ

Студенты Белорусского государственного педагогического университета совместно с врачами РНПЦ «Кардиологи» будут обучать здоровому образу жизни столичных детсадовцев и младших школьников. Соответствующий план реализации образовательно-оздоровительного проекта «Вместе — к здоровью нации!» был подписан в БГПУ, пишет БЕЛТА .



Фото носит иллюстративный характер. Фото Дмитрий Брушко, TUT.BY

Подпись под документом поставили ректор вуза Александр Жук и директор РНПЦ «Кардиология» Александр Мрочек. Согласно проекту преподаватели, студенты БГПУ и врачи научно-практического центра будут проводить совместные мероприятия для детей дошкольного возраста, педагогов дошкольных учреждений, учителей школ и студентов.

— Этот проект у нас общеуниверситетский. Прежде всего мы видим здесь возможности для успешной работы факультета дошкольного образования — это те ребята, которые в будущем будут работать с дошкольниками в детсадах, для факультета начального образования — учителя начальной школы. Именно на этих ступенях изначально закладывается формирование навыков здорового образа жизни и культуры здоровья. Кроме того, будет привлекаться факультет естествознания, где лучше знают многие процессы, о которых нам будут говорить медики, и будут это более доступно и популярно излагать, — отметил Александр Жук.

По его словам, заработает проект в июле в минских пришкольных лагерях.

— На базе 11 школ в июле мы с участием специалистов РНПЦ проведем информационные встречи с детьми, за время которых ученики начальных классов узнают основные аспекты здорового образа жизни, научатся правильно измерять давление и пульс и т.д. В перспективе мы планируем масштабировать этот проект, чтобы он пошел в регионы. Для этого мы подключим региональные вузы, — проинформировал ректор БГПУ.

Александр Мрочек в свою очередь отметил, что в Беларуси стартует социально значимый и эффективно оздоравливающий нацию проект.

— Если взять всю смертность в Беларуси за 100% и разделить ее по причинам, то 55−57% — это будут болезни системы кровообращения и сердечно-сосудистые заболевания, онкология здесь занимает 13−18%. Победить кардиологические и онкологические заболевания — задача, которая стоит сегодня, наверное, перед любой страной. А это только популяционная профилактика, — сказал директор РНПЦ «Кардиология».

Кроме этого, преподавателями БГПУ и врачами РНПЦ «Кардиология» совместно будут изданы информационные материалы для детей дошкольного и младшего школьного возраста по формированию навыков ЗОЖ, а также методические пособия для воспитателей и учителей. Проект «Вместе — к здоровью нации!» будет выполняться в рамках государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016−2020 года.