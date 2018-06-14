В Беларуси усовершенствованы правила функционирования рынков





Постановлением Совета министров № 452 внесены изменения в Правила создания и функционирования рынков, которые упрощают процедуру их создания и функционирования.

В частности, в целях снижения надзорной нагрузки на субъекты хозяйствования из Правил исключена норма о необходимости согласования схемы рынка с органом государственного пожарного надзора, сообщила пресс-служба правительства.



Администрации рынка обязаны при разработке его схемы предусматривать торговые места для продажи изготовленных физлицами хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции, а также право администрации рынка на сельскохозяйственных и универсальных рынках выделять торговые зоны для продажи таких изделий и продукции.



Кроме того, администрации рынка должны обозначать торговые зоны, где продается продукция физлиц, специальной вывеской с информацией о том, что реализуемые изделия и продукция изготовлены физлицами и не имеют документов, подтверждающих их качество и безопасность, а также не прошли ветеринарный осмотр и ветеринарно-санитарную экспертизу.



В свою очередь физлица, осуществляющие реализацию своей продукции, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения для получения торгового места на рынке обязаны представлять медицинский документ с результатами прохождения флюорографического обследования, давность проведения которого соответствует требованиям нормативных правовых актов.



Что касается Перечня запрещенных к продаже товаров, то принятым документом снимается запрет на реализацию на торговых местах на рынках изготовленных физлицами кондитерских изделий и готовой кулинарной продукции, в том числе герметически упакованных консервированных продуктов домашнего изготовления.



При этом сохраняется запрет на реализацию физлицами кишечного сырья, крови, вяленого и сыровяленого мяса, рубленых мясных полуфабрикатов и других изделий из мяса, не доведенных до кулинарной готовности.



Наряду с этим, в целях реализации государственной политики, направленной на предотвращение пропаганды порнографии, насилия и жестокости, защиту общественной морали, формирование здорового образа жизни людей, установлен запрет продажи на торговых местах эротической продукции, продукции, содержащей элементы эротики, насилия и жестокости, по сексуальному образованию и половому воспитанию, сексуального назначения.



Постановлением также уточняются исключение случаев продажи на рынках алкогольных напитков и наименование запрещенных к продаже товаров рыболовства.